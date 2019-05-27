فيديو.. الكلباني لـ الشباب : وش عذرك أنك ما تبدع؟

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد الشيخ عادل الكلباني على أهمية ومحورية دور الشباب في النهوض بالأمم والمجتمعات.

واستحضر الكلباني خلال حلقة اليوم من برنامج مع الكلباني على قناة SBC نماذج من الشباب الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أمثال علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر ومصعب بن عمير الذين كان لهم دور بارز في نهضة الأمة ودعم الدعوة الإسلامية.

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وطالب الكلباني الشباب السعودي بأن يُبدع ويبتكر ويستغل ما يُتاح له من إمكانيات لم تتوفر للأجيال السابقة.

وقال الكلباني : “نحن نتعذر ونقول راحت علينا وعشنا حياتنا بضيق حال، ولكن الشباب السعودي وش عذرك أنك ما تبدع؟”

ولم يُنكر الكلباني أن هناك كثيرًا من النماذج الجميلة جداً في المجتمع السعودي.