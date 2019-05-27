انجراف شخصين بوادي السني بأضم أحدهما مازال البحث جاري عنه

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

عثر مدني أضم مع عدد من المواطنين على شخص جرفته المياه ببطن وادي السني بمركز الجائزه بعد أن جرفت المياه عربته وبرفقته شخص آخر، وتم العثور على الرجل على بعد 1000م تقريبا من انجراف المركبة بعد أن دفعته إلى ضفة الوادي متأثرًا بالإرهاق والتعب إلا أن صحته جيدة.

وفي وقت سابق قبيل العثور على الرجل ورد بلاغ مفاده وجود جيب من نوع باترول منقلب بداخل سيل بوادي السني وبحسب إفادة المبلغ يوجد شخصين جرفهم السيل كانوا على متن السيارة، على الفور جرى البحث عن طريق الفرق في محيط انجراف العربة بعد رفعها من الموقع وعلى مسافة 1000م من انجرافها تم العثور على شخص على قيد الحياة ولا زال البحث جاري عن شخص آخر مفقود حتى الآن.