شركة المياه الوطنية بجدة… NWC طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه ومعرفة حالات الهدر وكيفية ترشيد...

شركة المياه الوطنية بجدة، هي شركة مساهمة سعودية ملك للدولة وهي أيضا متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة. كما تقدم الشركة خدمات المياه وفقا لأحدث المعايير العالمية بالتعاون مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي علي مستوي العالم من خلال عقود الشركات الأجنبية. وتقوم شركة المياه الوطنية بتكريس جميع جهودها من اجل تأمين مياه الشرب بجودة عالية لجميع العملاء. ومن اجل توصيل وربط جميع المنازل داخل جدة بشبكات المياه الصحية. ومن اجل الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة. وتقديم كافة الخدمات الراقية لجميع العملاء ومن اجل تطوير كافة الكفاءات السعودية وتدريبها للحصول والوصول إلي افضل معايير الصحة العالمية.

شركة المياه الوطنية بجدة

شركة المياه الوطنية بجدة، أكدت الشركة الوطنية للمياه بضرورة التسجيل علي موقع الشركة الوطنية للمياه بجدة حتي يمكنكم من الاستعلام عن الفواتير ومعرفة حالة الطلب. ويجب كتابة البيانات الموجودة في الخانات الأتية.

رقم الهوية الوطنية / الإقامة. تاريخ الميلاد هجري. رقم الجوال الشخصي. اسم المستخدم اختياري. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. البريد الإلكتروني والضغط علي إرسال.

الحاسبة التفاعلية لاستهلاك للمياه

حددت الشركة عدد الوحدات وكمية الاستهلاك لمعرفة قيمة الاستهلاك التقديرية من خلال أدخال عدد وحدات المبني. ومن خلال إدخال كمية الاستهلاك م3 يمنكم معرفة قيمة الفاتورة التقديرية. الهدر الشهري تقدم الشركة الوطنية للمياه عملية حسابية لحساب الهدر الشهري ولتحديد مستويات الهدر كما حذرت من التسرب في العقارات الذي قد يؤدي إلي ذياده مستوي الهدر وهي

عدد العائلة القدر الكافي الهدر 4 30 طن ما زاد عن 30 هدر 6 45 طن ما زاد عن 45 هدر 8 60 طن ما زاد عن 80 هدر

شركة المياه الوطنية بجدة الفواتير

يمكنكم أيضا معرفة الفواتير الخاص بمنطقة جدة وكتابة المشكلة الخاص بكم من خلال تسجيل الدخول إلي شركة المياه الوطنية بجدة. والضغط علي أيقونة خدمة العملاء أو أنشاء حساب جديد وملئ الخانات الموجودة وكتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والضغط علي إرسال أو الاتصال علي خدمة العملاء من رقم.(920001744)

شركة المياه الوطنية بالرياض الفواتير

يمكنكم معرفة الفواتير الخاص بمنطقة الرياض من خلال الدخول إلي شركة المياه الوطنية بالرياض. والضغط علي أيقونة خدمة العملاء و أنشاء حساب جديد وملئ الخانات الموجودة وكتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والضغط علي إرسال أو الاتصال علي خدمة العملاء من رقم.(920001744)

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شركة المياه الوطنية بمكة الفواتير

يمكنكم أيضا معرفة الفواتير الخاص بمنطقة بمكة من خلال الدخول إلي شركة المياه الوطنية بمكة. والضغط علي أيقونة خدمة العملاء وملئ الخانات الموجودة والتسجيل في حالة التسجيل أول مرة وكتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والضغط علي إرسال أو الاتصال علي خدمة العملاء من رقم.(920001744)

شركة المياه الوطنية بجازان الفواتير

يمكنكم الاستعلام عن فواتير المياه الخاصة بمنطقة جازان من خلال الدخول إلي شركة المياه الوطنية بجازان. والضغط علي أيقونة خدمة العملاء وملئ الخانات الموجودة وكتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والضغط علي إرسال أو الاتصال علي خدمة العملاء من رقم شركة المياه الوطنية الجديد .(920001744)

شركة المياه الوطنية بالطائف الفواتير

نفس الخطوات السابقة يمكنكم الاستفسار عن الفواتير الخاصة بمنطقة الطائف من خلال الدخول إلي شركة المياه الوطنية بالطائف. والضغط علي أيقونة خدمة العملاء وملئ الخانات الموجودة أو عمل حساب جديد وكتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والضغط علي إرسال أو الاتصال علي خدمة العملاء من رقم شركة المياه الوطنية .(920001744)كما توفر الشركة خدمات عديدة وكثيرة منها الإبلاغ عن المخالفات ومنها طلب صهريج ومنها معرفة مواعيد الضخ وكذلك التقديم علي طلبات توصيل المياه والتعرف علي مواعيد الضخ للرياض وصب لمياه بحائل ولغيرها من المناطق داخل المملكة العربية السعودية.

تطبيق فاتورة مياه الشركة الوطنية السعودية

تطبيق خدمات البيئة والمياه والزراعة لاستعراض أخر فاتورة وخدمة صوت المواطن الذي يمكن المواطن من أيصال صوته إلي المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة والاستعلام عن الطلب المقدم وكذلك استعلام عن المعاملات الخاصة بالوزارة. يمنكم الدخول علي موقع وزارة البيئة و المياه والزارعة وتحميل تطبيق فاتورة المياه للاندرويد والايفون. أو التحدث مع خدمة العملاء الموجودة في الموقع أو الاتصال علي الرقم الموحد .80024722220

فاتورة المياه وطريقة الدفع الإلكتروني

قامت شركة المياه الوطنية السعودية، بالإعلان عن بدء تفعيل خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه بجدة والرياض والطائف ومكة وجازان، والتنويه على إيقاف التعامل بالفاتورة الورقية، وبدء التعامل بالفاتورة الإلكترونية وجاءت مطالبة شركة المياه الوطنية للعملاء الحاليين والجدد، بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة على موقع الشركة الوطنية للمياه مع التأكيد أن موقع الشركة متاح لجميع العملاء، لتحديث البيانات والتعامل بالفاتورة الجديدة للتسهيل على المواطنين. كما يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من هنا أو من خلال الدخول إلي الشركة السعودية للكهرباء.

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