شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: 800 مادة إرهابية وزعت على وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أنه تم حصر أكثر من 800 مادة لجماعة إرهابية واحدة أرسلتها عبر مئات الآلاف من الرسائل تلقاها كل مستهدف بها عبر وسائل التواصل والاتصال، وهي مع ضعفها كما هو حال بنيان التطرف والإرهاب إلا أنها ستكون خطرة عندما تصادف عقولاً غضة لا تملك سوى العاطفة الدينية المجردة عن الوعي في ظل فراغ ملموس في الاضطلاع بواجب التحصين المتكامل حول العالم في سنين مضت، وحاجة المجتمعات المسلمة في البلدان غير المسلمة لهذا أكثر من غيرها.

وشدد على أن الفكر الإرهابيً كما لم يقم على قوة عسكرية، بل على أيديلوجية متطرفة, استغلت المشاعرَ الدينيةَ غيرَ المحصنة فكان من أثر شرورها ومجازفاتها ما أصبح محل اهتمام العالم بأسره.

وقال «إن الأطروحات حول قيم الوسطية والاعتدال كثرت لكنها كانت ولا تزال بحاجة إلى إبرازها ببيان علمي, يستعرض النصوص ويوضح دلالاتها، ويكشف أوهام أو تعمُّدَ اجتزائها, و يُبيَّنُ الأخطاء والمزاعم والشبهاتِ في تأويلها أو التقولَّ عليها».

وأضاف:«الفتوى فيهما تختلف مع اتحاد واقعتهما في التوصيف، في الوجدان الإيماني يُصَدَّقُهُ العمل بلا إرجاء ولا تخاذل ولا انهزام، وأياً كان الاصطلاحُ في تسمية الحُكم الشرعي تجاه بعض الصور فإن النتيجة واحدة، مع استصحاب الوضع اللغوي لكلمة سمح والمعاني المركًبةِ منها، ومن قيم».