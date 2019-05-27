شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى جدة اليوم. وصل ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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