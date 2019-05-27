وزارة الدفاع – بدء التجنيد الموحد القبول والتسجيل عبر وزارة الدفاع والقوات المسلحة

نقدم لكم زوارنا الكرام جديد الأخبار الهامة ومنها ما يتعلق ب القوات المسلحة، حيث إعلان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بدء استقبال طلبات الالتحاق ب التجنيد الموحد.

نتابع معكم زوارنا الكرام تجنيد القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، حيث نرصد لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم بالإضافة لرابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد وتقديم القوات المسلحة.

القوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بدء استقبال الطلبات الخاصة بالالتحاق بالتجنيد الموحد بداية من يوم 21 رمضان وحتى يوم 29 رمضان لجميع الراغبين وذلك لوظائف (جندي حتى رتبة رقيب)

وزارة الدفاع

تم وضع عدد من الشروط الخاةصة للمتقدمين ألا وهي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وألا يزيد عن 40 عام مع تقديم كافة الوثائق للمؤهلات العلمية الحاصل عليها والمطلوبة للوظيفة.

لابد وأن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك

طول المتقدم يجب ألا يقل عن (160 سم)

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية

ألا يكون المتقدم موظف لأي جهة حكومية أخرى.

ويشترط للتجنيد الموحد أن يكون المتقدم غير مؤدي للخدمة العسكرية من قبل وألا يتم فصله من أية جهة عسكرية

رابط وزارة الدفاع التجنيد الموحد

يتم استقبال طلبات التجنيد الموحد القبول والتسجيل بداية من 21 رمضان وحتى الموافق 29 رمضان من خلال هذا الرابط من هنا