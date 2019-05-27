، محلل سياسي: مليشيا الحوثي تخالف الأعراف الدولية بدعم من إيران..العالم يدرك ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": استهداف المدنيين السعوديين نهج ثابت لدى المتمردين الإرهابيين

قال المحلل السياسي فهد ديباجي على العالم أن يدرك أن خطورة الحوثيين تتجاوز جريمة انقلابهم على الدولة اليمنية، وتعطيلهم لأداء المؤسسات الحكومية وفق القوانين المنظمة لعملها، إلى المشروع العدائي الذي يحملونه ويهدف إلى الإخلال بالنظام الإقليمي والدولي لصالح إيران، وتهديد أمن ومصالح دول المنطقة، ونشر التدمير والخراب والقتل في كل مكان يحلون فيه.

فوحشيتهم لم ولن تستثنِ صغيراً أو شيخاً فقد قتلوا وشردوا الآلاف، واختطفوا واعتقلوا وعذبوا الآلاف، وجميع هذه الجرائم موثقة من قِبَل منظمات حقوق إنسان يمنية ودولية، كما أن عداونيتهم شاعت في الأرض فساداً، ولم تسلم منها حتى مهبط الوحي وعاصمة الإسلام والمسلمين مكة المكرمة.

وأضاف لـ"الخليج 365": يمثل استهداف الحوثيين للمدنيين السعوديين والأهداف المدنية نهجاً ثابتاً لدى المتمردين، لهذا نجد أن المتمردين يواصلون اعتداءاتهم الآثمة في استهداف المدنيين في المدن السعودية بالألغام الارضيّة وبالمقذوفات العشوائية التي اندثرت بعد طردهم من الحدود السعودية وبالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمحملة بالمتفجرات، والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد، التي زوّدتهم بها إيران للنيْل من المملكة وتهديد حياة مواطنيها، ضِمن أطماعها التوسعية، ومساعيها للهيمنة على المنطقة وإضعاف دولها.

وتابع: لا شك أن جرائم الحوثيين استهداف وحشي للمدنيين السعوديين وعدوان متكرر لم تسلم منه حتى مكة، فمنذ انطلاق عمليات التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب، واجتياحهم للمدن والمحافظات اليمنية؛ استهدف الحوثيون المدنيين السعوديين في نجران وجازان والرياض ومكة والطائف ومكة، وتسببت في استشهاد الكثير من المدنيين من المواطنين والمقيمين، وإصابة العشرات.

وأردف ديباجي: المملكة طالبت كثيراً مجلس الأمن بـاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الانتهاكات العدائية والإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بدعم من إيران، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وهو ما يؤكد على الإصرار والمضي في مسارات التصعيد وهي الاستراتيجية التي يتمسك الحوثي بها، ومؤكدًا في آخر بياناته على توسيع دائرة نيرانه، متوعدًا باستهداف مئات الأهداف السعودية، من دون أن يستثني الأهداف المدنية منها، وهو ما يكشف للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن وفِي نفس الوقت يؤكد شرعية الحرب على هذه العصابة واجتثاثها، فمن حق المملكة الدفاع عن حدودها ومدنها ومواطنيها بعد مخالفة الحوثيين للأعراف والمواثيق الدولية واتخاذ الأساليب الإرهابية.