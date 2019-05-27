انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتصاد قطر يحقق جدارة ائتمانية عالية ومستقبلاً مستقراً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 05:52 مساءً - أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لقطر عند (AA-)؛ وتعني جدارة ائتمانية عالية ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش، في بيان صادر الاثنين، إن تصنيفها الائتماني لقطر يعكس عودتها لتحقيق فائض في الموازنة العامة، والمركز القوي للأصول الأجنبية السيادية والفوائض الخارجية.

وتعتقد فيتش أن "مخاطر التصعيد منخفضة بين قطر ودول الحصار السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن هناك تقدماً ملحوظاً قليلاً في جهود المصالحة".

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وأشار بيان فيتش إلى أن الموازنة القطرية تحولت إلى فائض 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل عجز بنسبة 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

وتقدر فيتش أن تقفز الديون الحكومية القطرية إلى 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 59٪ في 2018، على الرغم من الفائض المالي.

وكشف البيان عن تضاعف احتياطيات بنك قطر المركزي إلى 30 مليار دولار، ويقابلها إلى حد كبير الاقتراض الخارجي السيادي.

وقدرت أن القروض المتعثرة في البنوك القطرية ارتفعت إلى 1.9٪ من إجمالي القروض في 2018، مقابل 1.6٪ في 2017.