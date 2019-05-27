انت الان تتابع تفاصيل خبر يمنيون يغلقون سفارة الإمارات في بروكسل بالسلاسل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 05:52 مساءً - أغلق نشطاء حقوقيون يمنيون، أمس الأحد، مدخل مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل بالسلاسل الحديدية؛ احتجاجاً على جرائمها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وبحسب موقع "إمارات ليكس" المعارض، وضع نشطاء بـ"الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات" لافتة كبيرة على مدخل مقر السفارة الإماراتية، كُتب عليها "مغلق بسبب جرائم الإمارات".

كما قام النشطاء بطلاء الأرض المؤدية إلى مدخل السفارة بالدهان الأحمر، في إشارة إلى الدماء والجرائم، التي تتورط الإمارات في ارتكابها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وردَّد النشطاء هتافات تندد بقتل الإمارات المدنيين خاصة الأطفال في اليمن، وطالبوا بوقف حربها الإجرامية على اليمنيين، خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ.

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ولم يجرؤ العاملون في مقر السفارة الإماراتية على مواجهة النشطاء، بسبب خجلهم مما تتورط الإمارات في ارتكابه من جرائم مروعة بحق المدنيين.

والإمارات شريك رئيس في حرب التحالف السعودي على اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام. وأودت الحرب حتى الآن بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، في حين يهدّد الخطر حياة المتبقين، وهناك 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، و8 ملايين معرّضون لخطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة ولجانها الدولية المختصة، فضلاً عن المنظمات الحقوقية الدولية، ارتكاب الإمارات جرائم مروعة بحق المدنيين في اليمن، وضمن ذلك قصف منازل وأعيان مدنية.

وتقول الإمارات إن تدخُّلها العسكري يستهدف دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لكن علاقاتها بالأخيرة متوترة، بسبب ممارسات أبوظبي التخريبية في البلاد وتشكيلها مليشيات مسلحة تنشر الفوضى والتخريب وتُقوِّض سُلطة الحكومة الشرعية.