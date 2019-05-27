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إغلاق 5 مقاهٍ في أبها لمخالفتها الاشتراطات الصحية
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها
أغلقت أمانة منطقة عسير مساء يوم أمس 5 مقاهٍ للشيشة بمدينة أبها، بعد ضبطها من قِبل فِرَق الرقابة الصحية خلال جولاتها الدورية الاعتيادية.
وجاء الإغلاق لعدم مطابقة تلك المقاهي للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية، إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات الصحية والبيئية عليها، كعدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط، وانتهاء التراخيص النظامية، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية، بجانب عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين، مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.
وتأتي هذه الجولات الرقابية وَفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي للوقوف على المقاهي المخالفة وإغلاقها، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة للمحافظة على البيئة، وما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها.
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