بعد سند محمد بن سلمان والراتب .. هل يتم إيداع حساب المواطن قبل العيد؟

2019-05-27

بعد سند محمد بن سلمان والراتب .. هل يتم إيداع حساب متابعات الخليج 365 قبل العيد؟

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبّر العديد من المواطنين عن تطلعهم إلى أن يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19 قبل عيد الفطر المبارك بدلًا من موعدها المقرر يوم العاشر من يونيو.

وبحسب آلية البرنامج يتمّ الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم التقديم يومًا واحدًا أو التأخير يومًا واحدًا إذا صادف اليوم العاشر إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

وناشد المواطنون أن يتمّ إيداع الدعم قبل عيد الفطر المبارك حتى تستطيع بعض الأسر تدبير احتياجاتها خاصة مع تزامن العيد مع موسم الإجازات ودخول فصل الصيف.

عطاء سند مرتين في الشهر

وشهد شهر مايو الجاري صرف دفعتين من عطاء سند محمد بن سلمان للزواج أحداهما في أول الشهر والأخرى قبل عدة أيام.

ففي مطلع مايو أعلن برنامج سند محمد بن سلمان أنه تم صرف عطاء الدفعة الثانية للمستفيدين من المبادرة وفي يوم 26 مايو تم صرف العطاء المخصص لمبادرة سند الزواج للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

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وبذلك يبلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

إيداع راتب مايو

كما شهد اليوم إيداع راتب شهر مايو وفقًا للآلية المتبعة في هذا الشأن تنفيذا للأوامر السامية التي قضت بأن يتم إيداع الراتب لموظفي الدولة في يوم 27 من الشهر الميلادي.

كما تنصّ الآلية على أن يتم التقديم يومًا واحدًا أو التأخير يومًا واحدًا إذا صادف اليوم العاشر إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

إيداع حساب متابعات الخليج 365

وشهد شهر مايو كذلك إيداع الدفعة الـ18 من حساب متابعات الخليج 365 يوم 9/5/2019 بدلًا من يوم 10 مايو الذي صادف عطلة نهاية الأسبوع حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب متابعات الخليج 365 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.