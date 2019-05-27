غبار كثيف الثلاثاء حتى الجمعة يغطي هذه المناطق

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تتسع رقعة السُّحب الرعدية بشكل نادر في هذا الوقت من العام لتشمل أجزاء من القصيم وشمال وشمال غرب المملكة اعتبارًا من الثلاثاء وخلال نهاية الأسبوع، تترافق مع هطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للغبار.

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وتُشير التوقعات إلى تمدد رقعة تأثير السحب الرعدية لعموم المدينة المنورة وأجزاء من القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، ويُستثنى من ذلك المناطق الساحلية، كما تستمر فرص السحب الرعدية على القطاع الجنوبي الغربي.

وبشكل عام، يتوقع أن تكون شدة الأمطار خفيفة ومتفرقة في مجملها، كما تترافق بنشاط كبير على حركة الرياح الهابطة مما يرفع من احتمال تشكل موجات غبارية محلية أثناء هبوب العواصف الرعدية.

ويعود سبب الغبار الكثيف المتوقع خاصة على أجزاء من شرق وشمال المدينة المنورة وغرب وجنوب حائل وجنوب وشرق تبوك، إلى الجفاف الكبير في طبقات الجو المنخفضة والقريبة من سطح الأرض، إذ يؤدي ذلك إلى تبخر نسبة كبيرة من الأمطار قبل وصولها للأرض، مما يؤدي إلى فقدان الهواء داخل السحابة الرعدية لحرارته جراء تحول الماء من الحالة السائلة للغازية، وبالتالي يصبح الهواء البارد أثقل وزنًا من الهواء المحيط به.