متى عيد الفطر ؟ دراسة فلكية تجيب

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت التوقعات حول موعد عيد الفطر المبارك، وظهور هلال شهر شوال 1440 ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المهتمين بالفلك مثل الدكتور خالد الزعاق أن عدة رمضان ستكون 29 يومًا أكّد مدير المركز الدولي للفلك أن رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان ستكون غير ممكنة في المنطقة العربية.

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وأظهرت دراسة أجراها مركز طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال 2019-1440 بعد مغيب شمس يوم الاثنين 29/رمضان/1440 في السعودية أن الاقتران المركزي “المحاق المركزي” سيحدث يوم الاثنين 03 يونيو 2019 الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي، بالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثه في الأفق الغربي 7 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 5/6/2018م هو بداية أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

يُذكر أنه لا بد من تحري رؤية هلال شوال ثم الرفع إلى المحكمة العليا التي تصدر قرارها بشأن رؤية الهلال من عدمه.