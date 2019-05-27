الان تتابع وزير التعليم يعتمد حركة نقل مديري التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365-عبدالله العازمي أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حركة مديري التعليم للعام الدراسي ١٤٣٠/١٤٤١ وجاءت على النحو التالي: عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي

منطقة مكة المكرمة عبدالله بن حمد السبيعي

محافظة الدوادمي ناصر بن عبدالله العبدالكريم

منطقة المدينة المنورة سليمان بن عبدالله الخمشي

محافظة الغاط حمد بن ناصر الوهيبي

منطقة الرياض نايف سلطان الهاجري

محافظة بيشة إبراهيم بن حسين العمري

منطقة تبوك زكي بن رزيق الحازمي

محافظة الليث صالح بن عبدالله الجاسر

منطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح

محافظة عنيزة ملفي بن عبدالرحمن العتيبي

منطقة نجران سعيد بن هباش الوادعي

محافظة ظهران الجنوب عثمان بن إبراهيم العثمان

منطقة الحدود الشمالية الدكتور أحمد بن خضران العمري

محافظة وادي الدواسر الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي

منطقة الجوف إبراهيم بن عبدالله القاضي

محافظة العلا الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني

منطقة الباحة Advertisements الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي

محافظة الخرج عبدالله بن عبدالرحمن الشهري

محافظة النماص علي بن محمد الجالوق

محافظة المخواة عايض بن نافع الرحيلي

محافظة حفر الباطن الدكتور صالح بن محمد الربيعه

محافظة المجمعة طلال بن مبارك الحربي

محافظة الطائف الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي

محافظة القريات سعيد بن مساعد الزهراني

محافظة عفيف الدكتور خالد بن محمد الشبانة

محافظة شقراء الدكتور خالد بن راجح الراجح

محافظة البكيرية سعود بن ناصر العثمان

محافظة حوطة بني تميم والحريق محمد بن علي القحطاني

محافظة المهد الدكتور محمد بن إبراهيم ال مغيرة

محافظة الافلاج منصور بن عبدالله بن شريم

محافظة محايل عسير محمد بن عبدالله الطريقي

محافظة الزلفي سليمان بن عبدالله العطيس

محافظة الرس إبراهيم بن يحيى كدوان

محافظة رجال المع محمد بن إبراهيم الزاحمي

محافظة القنفذة الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي

محافظة ينبع ضيف الله بن علي الحازمي

محافظة صبيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد حركة نقل مديري التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.