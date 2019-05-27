بالصور.. وفاة 8 أشخاص وإصابة اثنين في حادث تصادم بالمخواة

جدة - عمرو شويل المخواة- الخليج 365- عايض ال ركبان

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات وصفت بالخطيرة في حادث تصادم شنيع وقع بعد ظهر اليوم بين مركبتين وجهًا لوجه في مركز بطاط طريق محافظة المخواة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني، بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين في طريق المخواة بمركز بطاط في تمام الساعة 14:00 مساء اليوم الإثنين.

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وأضاف “الزهراني” إن هناك عددًا من الإصابات وتم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من إسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وتابع: وعند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 10 إصابات بالموقع تم فرز الإصابات وتمثلت باصابتين حرجة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها إلى مستشفى المخواة العام و8 حالات وفاة بالموقع ما بين رجال ونساء وطفلة.