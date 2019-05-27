شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يناقش استعدادات «الهلال الأحمر» لموسمي الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة الهيئة، صباح أمس بمقر الهيئة بحي الصحافة في الرياض.

وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع سير العمل بمبادرات التحول الوطني، كما تم الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة للعام 2017م، بالإضافة إلى متابعة خطة الهيئة لموسم العمرة، وإحصائيات خدمات الهيئة في المشاعر المقدسة.

واطلع أعضاء المجلس على استعدادات هيئة الهلال الأحمر لموسم الحج لعام 1440هـ، كما قام المجلس بمتابعة القرارات السابقة والاطلاع على مستجدات أعمال الهيئة.