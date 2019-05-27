شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهات الأمنية» تقبض على شاب سرق مركبة ودهس صاحبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شاب سرق سيارة ودهس صاحبها في شرق العاصمة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.

ووقال: «شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها».