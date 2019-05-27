شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس البرلمان العربي»: القيادة السعودية تتصدى للأخطار المُحدِقة بالعالم العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في مكة المكرمة، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد السلمي ترحيب ودعم البرلمان العربي لهذه القمم التاريخية والتي تنعقد فِي مرحلة حاسمة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية وفِي ظل التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، خاصةً بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى، إذ وصل الاستهداف إلى إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمد الاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بالهجوم بطائرات مسيّرة على ضخ نفط بالمملكة، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وشدد السلمي على أن هذه الأعمال العدوانية تُعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد القمم الثلاث تمثل فرصةً هامةً لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن القومي للدول العربية والإسلامية وتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والأخطار المُحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب السلمي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على مواقف قيادة المملكة التي تحرص على حماية الأمن القومي العربي والإسلامي وترسيخ السلام والدفاع عن مصالح الدول العربية والإسلامية، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية.