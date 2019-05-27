شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة العلا»: 7 فرق أرضية وطائرة للقضاء على «الجراد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

تعكف وزارة الزراعة ممثلةً بفرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمحافظة العلا، على تنفيذ خطة مكثفة لمكافحة الجراد، خاصة في مواقع الإصابة التي تعرضت لأسراب كثيفة من الجراد والدبا.

وقال مصدر في فرع الوزارة بالعلا لـ "الخليج 365": «إن الفرع ينفذ خطة مكثفة لمكافحة الجراد في مناطق الإصابة بجنوب العلا وتحديداً بمراكز وقرى الجديدة وفضلا وأم شقوق ومصادر، وكذلك في شمال العلا، وتحديداً بالصنيع»، مضيفاً: «تعمل سبع فرق أرضية ميدانية تساندها طائرة للرش يتم توجيهها حسب الاحتياج لكل منطقة من أجل مكافحة الجراد». وحذّر المصدر الأهالي من أكل الجراد لتعرضه للرش بالمبيدات الحشرية وعدم صلاحيته لذلك.

من جهتها، ثمنت الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة جهود وزارة الزراعة في عملية مكافحة الجراد، إذ قال عضو الجمعية عبدالغني الأنصاري إن مكافحة الجراد خطوة مهمة للحفاظ على جزء مهم من الأمن الغذائي المتمثل في أشجار النخيل التي تمثل مورداً للمئات من المزارعين الذين يمثلون شريحة واسعة من أهالي المنطقة. وأشار إلى أن عدد النخيل في المدينة المنورة يقدر بـ 1.603.059 نخلة، وبكامل المنطقة يقدر بأكثر من 4.5 مليون نخلة، فيما يبلغ عدد نخيل العجوة في المنطقة 817.673 نخلة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية مطلب حيوي.