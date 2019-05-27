شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يخصص «لجنة مترجمين» للحالات الإسعافية بالمسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي لأول مرة، لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية، في التواصل مع الحالات بالمسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال فريق التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي، إذ باشرت اللجنة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية.

وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية، إذ تتواصل مع المريض، ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض. وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات؛ أبرزها الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الاندونيسية.

وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار الـ24 ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.