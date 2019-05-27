شكرا لقرائتكم أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة الأحلاف في زهران بوفاة حرمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الباحة – "الحياة" | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 16:29

قدم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لشيخ قبائل الأحلاف في زهران الشيخ يحي أبو القرون في وفاة حرمه (رحمها الله). وسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



من جهته، عبر الشيخ أبو القرون عن شكره وتقديره لأمير الباحة على تعازيه التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها.