خبير بحوث فلكية: عيد الفطر يوم الأربعاء 5 يونيو في المملكة العربية السعودية

صرح الدكتور محمد السيد الخميسى، أستاذ في المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية،بأنه من الصعب رؤية هلال شهر شوال في يوم الاثنين القادم الموافق 3 يونيو ويوافق يوم 29 رمضان،وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم، وذلك الاستطلاع في شهر رمضان الكريم.

كما أشار الخميسي، بأن عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم 5 يونيو، وذلك وفق ما تم نشره من جانب المرصد الفلكي في حوط سدير بالمملكة العربية السعودية، بشان الحسابات الفلكية لهلال شهر شوال، ويفيد بأن الاقتران سيحدث في تمام 1:02، وذلك بتوقيت أم القرى وسوف تغرب الشمي في تمام الساعة 6:45، وسيغرب الهلال في تمام الساعة 6:49، وذلك يعني بأن القمر سيغرب بعد الشمس بنحو 4 دقائق.