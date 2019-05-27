، أمير تبوك يطلع على استعدادات المنطقة لإقامة احتفالات العيد ،

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اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن استعدادات أمانة منطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
كما اطلع على تقرير مفصل عن خطة عمل أمانة المنطقة خلال فترة العيد، والتي تشمل تجهيز المواقع الخدمية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون في أمانة المنطقة، ومنوهاً بما يحظى به قطاع الأمانات بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.
أمير تبوك يطلع على استعدادات المنطقة لإقامة احتفالات العيدنواف الغضوري الخليج 365 2019-05-27
اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن استعدادات أمانة منطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
كما اطلع على تقرير مفصل عن خطة عمل أمانة المنطقة خلال فترة العيد، والتي تشمل تجهيز المواقع الخدمية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون في أمانة المنطقة، ومنوهاً بما يحظى به قطاع الأمانات بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
05:13 PM
خلال لقائه اليوم بمكتبه بالأمارة بالمهندس الشفق
اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن استعدادات أمانة منطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
كما اطلع على تقرير مفصل عن خطة عمل أمانة المنطقة خلال فترة العيد، والتي تشمل تجهيز المواقع الخدمية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون في أمانة المنطقة، ومنوهاً بما يحظى به قطاع الأمانات بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.
، أمير تبوك يطلع على استعدادات المنطقة لإقامة احتفالات العيد ،
المصدر : الخليج 365
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