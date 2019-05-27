، "مرور عسير" لأولياء الأمور: راقبوا ممارسات أبنائكم بالمركبات ،

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دعا مرور منطقة عسير أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.
ويواصل "مرور عسير" حملته المرورية المكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصة التفحيط، ويشمل ذلك من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض، وحجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.
ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بعدد من العقوبات، إذ يتم في المرة الأولى حجز المركبة ١٥ يوماً، وغرامة مالية مقدارها ٢٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها ٤٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ٦٠ ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في تلك المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
"مرور عسير" لأولياء الأمور: راقبوا ممارسات أبنائكم بالمركباتياسر العتيبي الخليج 365 2019-05-27
دعا مرور منطقة عسير أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.
ويواصل "مرور عسير" حملته المرورية المكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصة التفحيط، ويشمل ذلك من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض، وحجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.
ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بعدد من العقوبات، إذ يتم في المرة الأولى حجز المركبة ١٥ يوماً، وغرامة مالية مقدارها ٢٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها ٤٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ٦٠ ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في تلك المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:58 PM
يواصل حملته المكثفة لرصد المخالفات وفي مقدمتها التفحيط
دعا مرور منطقة عسير أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.
ويواصل "مرور عسير" حملته المرورية المكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصة التفحيط، ويشمل ذلك من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض، وحجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.
ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بعدد من العقوبات، إذ يتم في المرة الأولى حجز المركبة ١٥ يوماً، وغرامة مالية مقدارها ٢٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها ٤٠ ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ٦٠ ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في تلك المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
، "مرور عسير" لأولياء الأمور: راقبوا ممارسات أبنائكم بالمركبات ،
المصدر : الخليج 365
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