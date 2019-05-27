، "هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات ،

- 1/2
- 2/2
جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.
وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ الموافق 22/ 6/ 2019م.
"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-27
جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.
وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ الموافق 22/ 6/ 2019م.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:56 PM
لتوفير خدمات للمشتركين بجودة عالية
جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة"؛ وذلك في إطار دورها الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعياً في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.
وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وُجِدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19/ 10/ 1440هـ الموافق 22/ 6/ 2019م.
، "هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.