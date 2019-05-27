، "الباحص": 270 برنامجاً تطويرياً لمعلمي ومعلمات الشرقية خلال الصيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ من الرابع من شهر ذي القعدة المقبل.. وإغلاق التقديم 24 رمضان

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن ٢٧٠ برنامجاً تطويرياً ومهنياً ستتولى مراكز التدريب التربوي بـ"تعليم الشرقية"، والتي تبلغ قرابة ٢٠ مركزاً ستفتح أبوابها خلال فترة الصيف من الرابع من شهر ذي القعدة لتدريب المعلمين والمعلمات، وفق منظومة من البرامج التدريبية الصيفية الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأضاف "الباحص" أنه يشرف على تنفيذ تلك البرامج المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي التابع لوزارة التعليم؛ وذلك بهدف استثمار الإجازة الصيفية بالالتحاق في هذه البرامج النوعية التي تسعى وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والرامية في مجملها إلى تعزيز الجانب المعرفي، خصوصاً وأن المعلم يشكل حجر الزاوية في تطوير المنظومة التربوية والتعليمية.

وألمح "الباحص" إلى توفير "البوابة" لحزمة من البرامج التدريبية التي تنوعت مجالاتها حسب احتياج المناطق والمحافظات التعليمية، والتي خصص منها أكثر من ٢٧٠ برنامجاً لـ"تعليم الشرقية" تنوعت بين: برامج القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد والموهبة واللغة الإنجليزية والتعلم الإلكتروني، وصولاً لبرامج الحاسب الآلي والتربية الخاصة وتعليم الكبار، فضلاً عن سلسلة من برامج التطوير المهني والمتضمنة إدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل وبناء نظم الجودة والفصول الافتراضية والتطبيقات الرقمية وغيرها من البرامج النوعية.

وأشار إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون في ٢٤ رمضان، وذلك بالدخول على منصة التدريب الصيفي عن طريق نظام "نور" باسم المستخدم والرقم السري لكل معلم ومعلمة، وأضاف: ستنطلق الدورات في الرابع من شهر ذو القعدة عام ١٤٤٠ بمراكز التدريب المحددة لكل دورة.