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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز بمجمع "العثيم مول"، في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه.
ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة.
وتم توزيع كتاب الرئيس العام عن جريمة الابتزاز مع مطبوعات الرئاسة العامة.
وشهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقيم معرضاً توعوياً بـ"العثيم مول"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز بمجمع "العثيم مول"، في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه.
ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة.
وتم توزيع كتاب الرئيس العام عن جريمة الابتزاز مع مطبوعات الرئاسة العامة.
وشهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:38 PM
للتحذير من جريمة "الابتزاز" وبيان الطريقة المثلى للتعامل معها
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز بمجمع "العثيم مول"، في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه.
ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل مع هذه الجريمة.
وتم توزيع كتاب الرئيس العام عن جريمة الابتزاز مع مطبوعات الرئاسة العامة.
وشهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
، هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تقيم معرضاً توعوياً بـ"العثيم مول" ،
المصدر : الخليج 365
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