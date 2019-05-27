بريدة: عقوبات متفاوتة بالسجن والغرامة على 20 رجلا وامرأة أقاموا حفلاً ماجناً

أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة أحكاما بالسجن مدد تراوحت بين 4 إلى 11 شهراً، وغرامات متفاوتة أقلها 20 ألف ريال، على 20 مواطناً ومواطنة أقاموا حفلاً ماجناً وسهرة راقصة.
وكانت الجهات الأمنية وفقاً لـ”الوطن”، قد ضبطت العشرين مواطناً ومواطنة، يبلغ عمر أكبرهم 47 عاما بينما أصغرهم حدث في حفل ماجن مختلط، وضبطت بحوزتهم شراب مسكر.
يذكر أن المحكمة حرصت على إنجاز هذه القضية خلال يومي عمل بدءاً من الاستجواب إلى المرافعة وإصدار الأحكام، وأوضحت أن إيقاع عقوبة السجن على بعض المتهمين تهدف لردعهم من معاودة هذا الفعل.
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