عبد الرحمن بن مساعد يرد على وثيقة جمال ريان المزعومة عن الملك عبدالعزيز بشأن قضية فلسطين ويؤكد...

كذب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، الإعلامي الفلسطيني جمال ريان، بشأن الوثيقة التي نشرها وزعم أنها منسوبة للمؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وتتضمن تنازلًا سعوديًا عن أرض فلسطين لصالح اليهود.

وأكد الأمير بن مساعد في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر، أن الوثيقة مزيفة، ونسبها للملك عبدالعزيز وتجاهل موقفه الموثق في سجلات الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية افتراء.

وقال بن مساعد: ”‏جمال رأيان يكذب كما يتنفس، أتحداه أن يأتيني بتغريدة أوما يثبت أنني قلت الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود أو تطرقت لوالده من قريب أوبعيد حول هذا الأمر.. وأتحداه أن يأتيني بشيء صدر مني وفيه ترويج لأي شيء يخص والدته ووالده.. لاغرابة فمن يأتيك الصدق وأنت أول مذيعي الجزيرة”.

وأضاف: جمال ريان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءً – إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن إقراره بإعطاء فلسطين لليهود، ورغم أن الوثيقة المزعومة لا تحتاج لتفنيد، فالطفل يكتشف أنها مزورة، وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله‏“.

وتابع: ”وعليه فإني أدعو الله باسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة، وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول إنها مزورة وهو يدعي صحتها“.

وأختتم الأمير تغريداته: ”رغم أن الأمر لا يحتاج إثبات اعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة)“.