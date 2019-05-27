السعودية: صرف مكافآت مالية لمنسوبي ديوان المراقبة العام

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين توجيهاته بصرف مكافآت مالية بقيمة 18.747 مليون ريال لمنسوبي ديوان المراقبة العام تشجيعاً على تميزهم المهني خلال عام 2017-2018.

ونتج عن جهود منسوبي ديوان المراقبة، الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.

ويبلغ عدد منسوبي ديوان المراقبة العام 627 موظف مشمولين بالمكافئة المالية لتنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017 – 2018 على أكمل وجه، وفقأ لـ "روسيا اليوم".