مصرع 3 سعوديين في حادث تصادم على طريق «دوار كبد» بالكويت

أسفر حادث تصادم بالكويت، فجر اليوم الاثنين، عن وفاة ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثةٌ سعوديون، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها بموقع إنستجرام، أن بلاغًا ورد إلى عمليات الوزارة أفاد بوقوع حادث تصادم رباعي وانقلاب على الطريق المؤدي إلى دوار كبد شمال مخفر كبد، ونتج عن الحادث ثماني وفيات وإصابة واحدة فقط.

وأضافت الداخلية الكويتية أن وقوع حادث انقلاب أدى إلى تجمهر عدد من الأشخاص للمساعدة، وأثناء ذلك أتت إحدى المركبات (دفع رباعي) مسرعة؛ ما أدى إلى انحرافها إلى الجانب الأيسر من الطريق ودهس بعض المتجمهرين.

وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية المعنية حضرت إلى بموقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمت الاستعانة بالإسعاف الجوي والإطفاء، مشيرة إلى أن جهات الاختصاص فتحت تحقيقًا فوريًّا لاتخاذ كافة الإجراءات والوقوف على أسباب الحادث.

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وتقدمت وزارة الداخلية بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، داعيةً العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن الحصيلة النهائية لحادث تصادم كبد، هي وفاة ثمانية أشخاص وإصابة شخص واحد.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن ثلاثة سعوديين بين المتوفين، والباقي يحملون الجنسية الكويتية.

من جهة أخرى، تعامل رجال إطفاء مركز السالمية، فجر اليوم الاثنين، مع حادث تصادم وانقلاب مركبتين على طريق الفحيحيل مقابل منطقة مشرف باتجاه الفحيحيل، وأسفر الحادث عن انحشار شخص كانت إصابته متوسطة، وإصابة آخر إصابات طفيفة.

