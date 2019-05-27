خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى التصدّي للعنصرية والكراهية

قال خام الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين: إن السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها، مجدِّدًا الدعوة إلى ضرورة إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته. وأوضح خادم الحرمين الشريفين أنَّ الدين الإسلامي «شرع مطهّر» وليس «رأيًّا يُرتجل».

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