بتكلفة 8 ملايين ريال.. إبرام عقد لدرء مخاطر السيول بعسفان

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، عمليات تختص بتأهيل وتسوية المداخل الرئيسية والتقاطعات بالقرى التابعة لمدينة مكة المكرمة، بتكلفة تتجاوز الخمسة ملايين ريال، تضمنتها عملية أخرى تشمل درء أخطار السيول بقرية عسفان، بتكلفة تصل إلى ثمانية ملايين ريال.

ويأتي ذلك ضمن أعمال مبادرات التحول الوطني المعتمدة ميزانيتها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتطوير مرافق القرى التابعة لمكة المكرمة وإيصال الخدمات المختلفة لها.

حيث تم إبرام عقد تأهيل المداخل الرئيسية والتقاطعات بالقرى التابعة لمدينة مكة المكرمة مع أحد الشركات الوطنية المحلية، قُدرت ميزانيتها بحوالي خمسة ملايين ونصف المليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ العقد شاملًا الضريبة والتكاليف، وهذه الميزانية خاضعة للزيادة والنقص تبعًا لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم بها المقاول، وتبعًا لجميع الأعمال التكميلية والإضافية التي يقوم بإجرائها بناء على طلب العمل في نطاق حدود العقد المحدد بمدة أربعة وعشرين شهرًا ميلاديًا تسري اعتبارًا من تسليم الموقع للمقاول.

كما تضمنت العمليات عقد درء أخطار السيول بقرية عسفان، وتقديم المواد والمعدات خلال فترة (١٠٨٠ يومًا) و قُدرت تكلفة تنفيذ المشروع بمبلغ (٧.٩٣٧.٥٠٠ ريال) وفقًا للشروط والمواصفات.