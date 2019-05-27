«قياس» يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرة المعرفية

أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للمرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل، وكذلك لمن يرغب في دخول الاختبار.

وقال المتحدث الرسمي مدير الاتصال والإعلام والعلاقات في المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد؛ إن الاختبار سيُعقَد للمتقدمين خلال الفترة من 28-30 شوال 1440هـ. أما للمتقدمات فسيكون خلال الفترة من 28 شوال إلى 2 ذي القعدة 1440هـ، عبر 65 مقرًّا في جميع مدن المملكة.

وأضاف الرشيد أن اختبار القدرة المعرفية يعد من المقاييس التي يجريها المركز الوطني للقياس لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف. ويقيس الاختبار مجموعة من القدرات التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وأوضح مدير الاتصال والإعلام والعلاقات بـ(قياس)، أن اختبار القدرة المعرفية يتكون من أربع قدرات رئيسية؛ هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

وأشار الرشيد إلى أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مراجع أو مقررات دراسية محددة، بل يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة للفرد.