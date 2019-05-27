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شرطة الرياض تضبط المتهم بسرقة سيارة ودهس صاحبها

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كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر).

وقال المقدم التويجري، إنَّه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
 

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