كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر).
وقال المقدم التويجري، إنَّه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تضبط المتهم بسرقة سيارة ودهس صاحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.