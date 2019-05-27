القيادة تهنئ رؤساء إثيوبيا وأذربيجان ونيبال باليوم الوطني

قدمت القيادة، اليوم الاثنين، التهنئة إلى رؤساء دول إثيوبيا وأذربيجان ونيبال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم الجمهورية لبلادهم.

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى السيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم وشعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، وباطراد التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الصديق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، وبالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الصديق.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، وباطراد التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق.

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كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، وبالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، وباطراد التقدُّم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية نيبال الصديق.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، وبالمزيد من التقدُّم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية نيبال الصديق.