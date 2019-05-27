

مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تُسهم جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن الكشافة يتواجدون مع موظفي الوزارة في عدة كبائن بالغزة والمرديان والمسفلة وشركة مكة وأجياد والتنعيم .

وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعا تنسيقياً أواخر شهر ربيع الثاني الماضي بالرياض مع ممثلين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أتفق خلاله على مجموعة من النقاط المدرجة على جدول الاجتماع تتضمن تقديم الخدمات المتميزة لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار.

// انتهى //

16:40ت م

0137



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واستُسهم جمعية الكشافة العربية السعودية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة المعتمرين والزوار والصوام والمصلين ، من خلال توزيع الكتيبات والنشرات وتنظيم دخول المستفتين على المشائخ، وبعض المهام الأخرى وذلك ضمن أعمال معسكر خدمة المعتمرين الذي تُقيمه الجمعية في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك ، ضمن إطار التعاون بين الجهتين لخدمة المعتمرين والعمل في منظومة واحدة للقادمين لأداء العمرة .وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن الكشافة يتواجدون مع موظفي الوزارة في عدة كبائن بالغزة والمرديان والمسفلة وشركة مكة وأجياد والتنعيم .وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعا تنسيقياً أواخر شهر ربيع الثاني الماضي بالرياض مع ممثلين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أتفق خلاله على مجموعة من النقاط المدرجة على جدول الاجتماع تتضمن تقديم الخدمات المتميزة لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار.// انتهى //16:40ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكشافة تُسهم مع وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.