السعودية اليوم / أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة



أبها 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي؛ عددا من الضباط رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الموافقة السامية بترقيتهم.

وشملت الترقيات كلا من مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة عسيرالعميد محمد بن عبدالله القرني ومدير شرطة محافظة محايل العميد صالح بن محمد بن دلبوح ومدير شرطة محافظة سراة عبيدة العميد مهدي بن أحمد المجردي و مدير شرطة محافظة خميس مشيط العميد حمد بن مانع آل منجم .

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية مشيداً بجهودهم في مجال عملهم متمنياً لهم التوفيق .

من جهتهم عبر الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية – حفظهم الله – على هذه الثقة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على خدمة الدين ثم الملك والوطن .

// انتهى //

16:35ت م

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