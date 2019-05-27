السعودية اليوم / احصائية رسمية بعدد حوادث حرائق حقول الحنطة في العراق



بغداد 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

افادت احصائية رسمية عراقية بوقوع 136 حادث حريق في حقول الحنطة الزراعية بالعراق خلال 18 يوماً.

واوضحت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان صحفي اليوم، أن الحصيلة المذكورة تشمل الفترة مابين الثامن من مايو الحالي وحتى 26 منه, مضيفة أن "مجموع المساحة المحترقة بلغت 6103 دونمات، ومجموع المساحة المنقذة من الحريق 118406 دونمات".

وبينت ان الحرائق شملت محافظات بغداد بواقع 4 حوادث، ومحافظة بابل 7، ومحافظة ميسان 3، وواسط 7، والديوانية حادث واحد، وديالى 17, والمثنى حادثان، وصلاح الدين 59 حادثا، وكركوك 17 حادثاً، ونينوى 15 حادثًا والانبار 4 حوادث.

وكانت موجة من الحرائق قد اجتاحت حقول الحنطة في عدد من محافظات العراق في الاونة الاخيرة مما ادى الى وفاة عدد من المزارعين والحاق اضرار مادية جسيمة بمحصول الحنطة.

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16:22ت م

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