السعودية اليوم / أمير تبوك يطلع على استعدادات أمانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك



تبوك 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير مفصل عن استعدادات أمانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك, وكذلك استعداداتها لإقامة احتفالات العيد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة, أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.

كما اطلع سمو أمير المنطقة على خطة عمل أمانة المنطقة خلال فترة العيد التي تشمل تجهيز المواقع الخدمية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة, وتكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها القائمون في أمانة المنطقة, منوهًا بما يحظى به قطاع الأمانات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب المهندس الشفق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه المستمر لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.

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16:22ت م

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