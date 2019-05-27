السعودية اليوم / مقتل جندي بهجوم على نقطة عسكرية شمال غرب باكستان



إسلام آباد 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على نقطة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بالأسلحة على نقطة لقوات الجيش بالقرب من الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل جندي، مشيراً إلى أن القوات المرابطة على النقطة تبادلت إطلاق النار مع المسلحين وأجبرتهم على الفرار من الموقع.

من جهة أخرى، عثرت قوات الجيش الباكستاني على خمسة جثث للعناصر المسلحة التي تبادلت إطلاق النار أمس الأحد مع قوات الجيش في بلدة بويا بمقاطعة وزيرستان.

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16:10ت م

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