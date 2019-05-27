السعودية اليوم / أمانة الأحساء تصادر وتتلف 33 طن خضار في السوق المركزي



الأحساء 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

قامت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات إدارة سوق الخضار المركزي بمصادرة وإتلاف 33 طناً من الخضار والفواكه الغير صالحة للاستهلاك خلال الـ 3 أشهر الماضية، وذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحال ونقاط الأنشطة الصحية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن مصادرة وإتلاف الخضار جاء نظراً لمخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برامج المتابعة والرقابة الصحية الشاملة لمحلات السوق بمختلف نشاطاتها ومركبات النقل المُوردة للخضار والفواكه واللحوم للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

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15:59ت م

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