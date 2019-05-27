السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامجي البكالوريوس في اللغة الصينية وصناعة الأزياء



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، برنامج بكالوريوس اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية كأول جامعة سعودية، إضافة إلى إقرار مسار صناعة الأزياء لفئة الطالبات ذوات الإعاقة السمعية لمرحلة البكالوريوس، ضمن برنامج قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي للعام الجامعي المقبل 1441هـ.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عُقدت برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الأسبوع الماضي، بمقر الجامعة في جدة.

وتأتي خطوة الجامعة في استحداث برنامج بكالوريوس اللغة الصينية، بناءً على اتفاق المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات

وفي سياق متصل أنهت الجامعة إجراءات تسكين الطلاب والطالبات المجتازين للسنة التحضيرية في الكليات والتخصصات الجامعية، وذلك بعد اجتياز المعايير التي حددتها عمادة القبول والتسجيل لتسكين الطلبة حسب اختيارهم ورغبتهم، والمشتملة على اجتياز جميع المتطلبات الدراسية للسنة التحضيرية بنجاح، واستيفاء الشروط الخاصة التي تحددها الكليات، ووفقاً لتلك المعايير تتم مرحلة التسكين بحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

// انتهى //

15:54ت م

0104



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واساستحدثت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، برنامج بكالوريوس اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية كأول جامعة سعودية، إضافة إلى إقرار مسار صناعة الأزياء لفئة الطالبات ذوات الإعاقة السمعية لمرحلة البكالوريوس، ضمن برنامج قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي للعام الجامعي المقبل 1441هـ.جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عُقدت برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الأسبوع الماضي، بمقر الجامعة في جدة.وتأتي خطوة الجامعة في استحداث برنامج بكالوريوس اللغة الصينية، بناءً على اتفاق المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية ، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين، مما يتطلب تأهيل كوادر وطنية، وبما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق نافذة للتواصل والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع إحدى أهم الكيانات الاقتصادية العالمية، في حين أقرّ المجلس مسار بكالوريوس صناعة الأزياء لفئة الطالبات ذوات الإعاقة السمعية استجابة لمتطلبات سوق العمل.وفي سياق متصل أنهت الجامعة إجراءات تسكين الطلاب والطالبات المجتازين للسنة التحضيرية في الكليات والتخصصات الجامعية، وذلك بعد اجتياز المعايير التي حددتها عمادة القبول والتسجيل لتسكين الطلبة حسب اختيارهم ورغبتهم، والمشتملة على اجتياز جميع المتطلبات الدراسية للسنة التحضيرية بنجاح، واستيفاء الشروط الخاصة التي تحددها الكليات، ووفقاً لتلك المعايير تتم مرحلة التسكين بحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.// انتهى //15:54ت م0104

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامجي البكالوريوس في اللغة الصينية وصناعة الأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.