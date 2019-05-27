- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. المغامسي : أردوغان يحلم بما ليس له واستغل الإسلام في الدعاية الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المغامسي : أردوغان يحلم بما ليس له واستغل الإسلام في الدعاية الانتخابية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح المغامسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحلم بما ليس له مشيرًا إلى أنه اتخذ الإسلام مطية للوصول لأغراضه الانتخابية.
وقال المغامسي خلال استضافته في برنامج منابر النور: إن الرئيس التركي يعرف أن شعبه يميل ناحية الإسلام، وتتجه عواطفه نحو الكعبة المشرفة والمسجد النبوي؛ لذا قام أردوغان بزيارة المسجد النبوي، وطلب أن يدخل الغرفة النبوية وسمح له ولاة الأمر بذلك، لكنه طلب أن تدخل معه زوجته فرفض أمير المدينة وقتذاك.
وأوضح المغامسي أن أردوغان طلب من مصوريه أن يسجلوا تلك اللحظة، وقام باستغلالها في الانتخابات التي قادته إلى أن يصبح رئيسًا للبلاد بصلاحيات وسلطات غير مسبوقة.
وتابع المغامسي أن أردوغان استغلّ حادثة وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي لشنّ هجوم على المملكة، واستعان بحكام غير مسلمين في محاولة لتأجيج الشقاق مع المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المغامسي : أردوغان يحلم بما ليس له واستغل الإسلام في الدعاية الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.