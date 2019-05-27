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2019-05-27 قرقاش: فكر الأمير محمد بن سلمان مُنظم واطلاعه جامع متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش بفكر ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وطموحه لخدمة المملكة والمنطقة. وقال قرقاش : تشرفت مجددًا بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدًني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم، واطلاعه الجامع، وعقلية الممكن تشعّ في حديثه، نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق.









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