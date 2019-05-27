شكرا لقرائتكم فيديو.. الفيصل : المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-27 فيديو.. الفيصل : المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمير مكة الأمير خالد الفيصل اليوم مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُّنة. وأكّد الفيصل أن المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.









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