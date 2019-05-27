استهداف الحوثي للأعيان المدنية في المملكة انتهاك للمواثيق الدولية

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يوماً بعد يوم تؤكد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مخالفتها للمواثيق والأعراف الدولية بعدوانها على الأعيان المدنية في المملكة.

تجاوزت اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية الحدود اليمنية بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع لتسقط شظاياها في المناطق المدنية الآهِلة بالسكان في نجران وجازان، ومنها إلى الرياض، فضلاً عن استهداف الحوثيين مؤخراً محطتي ضخ النفط في عفيف والدوادمي.

جرائم وانتهاكات تتواصل

ولم يكتف الحوثيون بذلك بل أغواهم شيطانهم باستهداف أطهر بقاع الأرض قاطبة مكة المكرمة قبلة المسلمين حول العالم بصواريخ باليستية إيرانية الصنع.

ويؤكد المراقبون أن صواريخ الحوثي باتجاه المملكة واستهدافهم للمناطق المدنية المأهولة بالسكان جرائم حرب تتطلب موقفاً دولياً لوضع حدٍّ لها، ومن أجل لجم أنشطة الحوثي التدميرية في المنطقة، فضلاً عن مخالفات كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

مسؤولية المجتمع الدولي

وكانت المملكة قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع “ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”، بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة.

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جاء ذلك في كلمة المملكة في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول “بند حماية المدنيين في النزاع المسلح”، التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار الدكتور خالد منزلاوي، بمقر المجلس في نيويورك.

وقال منزلاوي: إن استهداف الحوثيين مناطق حيوية مأهولة بالسكان عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة؛ يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

استهتار بأرواح المدنيين

وأوضح أن الهجوم على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعد استهتاراً مباشراً وواضحاً بحياة وأرواح المدنيين، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين المدنيين، في النزاع بأشكاله كافة.

وأعلنت المملكة يوم الخميس الماضي أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على مطار نجران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

دعم الحرس الثوري للحوثي

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد اتهم في وقت سابق الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ”قدرات نوعية” من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن “الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها”، في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.