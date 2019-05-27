إخاء الرياض تفتتح معرضها التعريفي الخامس بحي النزهة

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء” عبدالله بن عمر الصقهان أمس، المعرض التعريفي الخامس لفرع ” إخاء ” بحي النزهة في الرياض.

وبيّن الصقهان أن ” إخاء ” تُقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة من ذوي الظروف الخاصة ” فاقدي السند ” من خلال 10 فروع بالمملكة تقدم لهم خدمات الإسكان والمعيشة والتعليم والتدريب والتوظيف والحج والعمرة والمساعدات المالية، ومساعدات الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.

وأكّد أن المؤسسة تسعى إلى تسخير إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة مع الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحول المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.

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وحثّ رجالَ الأعمال والمؤثرين على دعم “إخاء”؛ مشيرًا إلى أن “إخاء” تقدم للمتبرعين والداعمين العديدَ من الباقات والبرامج لدعم الأيتام من خلال برنامج “رعاية يتيم”، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرامج.

كما تضمن الافتتاح توقيع شراكة مجتمعية مع إحدى المؤسسات التجارية لتخصيص جزء من مبيعاتها لصالح أيتام ” إخاء “، وفي ختام الحفل، كرّم “الصقهان” الداعمين وسفراء “إخاء” والإعلاميين الحاضرين.

جديرٌ بالذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء” تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام، والارتقاء بالصحة النفسية والاجتماعية لهم، إضافة إلى تطوير قدرات إخاء للاستدامة المالية، سعيًا لتكون مؤسسة رائدة إقليميًا وممكنة للأيتام وداعمة لاستقرارهم، وجودة حياتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية المستدامة.. وذلك من خلال تقديم برامج تنموية للأيتام لبناء شخصياتهم عبر استثمار الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص في بيئة محفزة تضمن الابتكار والتميز.

كما تعمل إخاء وفق استراتيجيات منظمة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة وفق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ م. التي أكدت على دعم الأيتام وذوي الظروف الخاصة وتلمس احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.