استمرار العمل بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال الهباس : إن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

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وبين أن جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وباستثناء الشُّعَب التالية سوف يكون دوامها على النحو التالي:

1- شعبة جوازات الرمال : العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً ، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

2- شعبة جوازات النقل العام : العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ .

3- شعبة جوازات مركز صحاري مول ” القسم النسائي ” : العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا مدير جوازات منطقة الرياض، جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، أبشر أعمال ، مقيم ) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.