مواطن يبادر في إقامة إفطار جماعي لذوي الهمم بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

بادر المواطن عادل بن معيض القثامي في إقامة الإفطار الجماعي الأول لذوي الهمم العالية بالطائف تحت شعار “انت أولى.. راحتك حق علينا”، بالتعاون مع جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور نادي الطائف لذوي الاحتياجات بالطائف ومركز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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المبادرة في أحد فنادق الطائف التي اشتملت على حفل خطابي قدمت به قصص كفاح ألقاها كل من المحامي مشاري القثامي، وأحمد زايد من أصحاب الهمم العالية، وكيف تجاوز مرحلة بأن يكون شخص عاجز إلى شخص ناجح يخدم دينه ووطنه، وبعدها ألقى نائب رئيس جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور خالد عسيري، كلمة شكر فيها جميع من شارك في استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المبادرة الجميلة خصوصًا أنها في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأن يكتب الأجر والثواب لهم فهو عمل عظيم.

وفي نهاية المبادرة، تم تكريم جميع أصحاب الهمم العالية بالهدايا والدروع التذكارية، وقدم صاحب الفكرة عادل القثامي شكره للجميع الداعمين وكل من شاركه هذه الفكرة من إعلاميين وإعلاميات في إدخال السرور لذوي الهمم العالية، مضيفًا أن هذه السنة هي البداية وسيقام كل عام إفطار جماعي.